Индия и Китай переживают тяжелый период в своих отношениях - глава индийского МИД

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия и Китай переживают особенно тяжелый период в своих двусторонних отношениях. Об этом в пятницу заявил индийский министр иностранных дел Субраманиам Джайшанкар.

"Мы переживаем особенно тяжелый период в наших отношениях, потому что они [Китай] предприняли ряд действий в нарушение существующих соглашений, которым у них до сих пор нет убедительного объяснения", - цитирует агентство ПТИ заявление Джайшанкара.

По его словам, у Китая нет сомнений в ухудшении отношений с Индией и причинах этого.

"Китайское руководство должно ответить, каким оно хотело бы видеть дальнейшее развитие отношений с нами", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Индии.

Индия и Китай с середины прошлого века ведут спор о принадлежности приграничного района на севере Кашмира, а также территории площадью почти 60 тыс. кв. км на границе северо-восточного штата Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля (границы) между странами, протяженность которой достигает 3 488 км, проходит, в том числе, в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор привел к крупномасштабной пограничной войне между Индией и КНР.