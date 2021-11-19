Трансляцию международной конференции Сбера AI Journey 2021 посмотрели более 50 млн раз

14:30

Международная онлайн-конференция по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey стала одним из ключевых мероприятий Года науки и технологий в РФ. Мероприятие было открыто первым заместителем Председателя Правления Сбербанка Александром Ведяхиным и помощником Президента РФ Максимом Орешкиным. В нем приняли участие более 52 тыс. человек из 125 стран мира, общая продолжительность выступлений составила более 110 академических часов, на текущий момент количество просмотров конференции превысило 50 млн.

Конференция проходила с 10 по 12 ноября, программа разделялась по дням. Первый день был посвящен вопросам применения ИИ в сферах устойчивого развития общества, государства и бизнеса, а также ключевым вопросам ESG-повестки. Тогда же были объявлены имена победителей международного онлайн-соревнования по искусственному интеллекту (ИИ) AI Journey Contest 2021. 13 авторов лучших решений получили денежные призы в размере от 100 тыс. до 2,1 млн рублей в зависимости от сложности выполненных задач. Александр Ведяхин, выступая в качестве модератора панельной дискуссии «Стратегическая роль и экономический потенциал технологических компаний для решения задач в области ESG и устойчивого развития», поднял вопрос о роли технологических компаний в развитии нового цифрового мира, направленных на решение стоящих перед человечеством задач, а также применение ИИ для решения зеленой повестки.

11 ноября СТО Сбербанк Груп, исполнительный вице-президент Давид Рафаловский анонсировал целый ряд новых технологических продуктов. Сбер и его дочерняя компания SberCloud, провайдер облачных технологий, представили новый высокопроизводительный российский суперкомпьютер Christofari Neo. Компьютер создан на базе NVIDIA, мирового лидера в области ИИ, позволяющего утроить производительность в обучении. Кроме того, был представлен ряд платформ для решения разнообразных задач. Также состоялась церемония награждения победителей международного конкурса по искусственному интеллекту для детей, организованного Сбером и Альянсом в сфере искусственного интеллекта. В десяти номинациях конкурса были названы лучшие 14 команд, которые разделили между собой призовой фонд в 13 млн рублей.

Ключевым событием заключительного дня конференции (12 ноября) стала дискуссия «Технологии искусственного интеллекта для решения социальных задач» с участием Президента РФ Владимира Путина. Модератором беседы выступил Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

Владимир Путин в своем выступлении поблагодарил Германа Грефа и всех сотрудников Сбера за отличную работу, отметив, что банк всегда был и остается подлинно народным банком, имеющим системное значение для экономики страны, на сегодняшний день у банка более 100 млн клиентов. Сбер выстраивает вокруг человека не только экономическую, но и социальную сферы, тем самым делая его ключевым звеном всех процессов.

Как сообщил Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: «AI Journey в этом году вновь подтвердила статус одной из крупнейших международных площадок для обсуждения развития технологий искусственного интеллекта. Количество регистраций и просмотров конференции из года в год превосходит показатели предыдущих лет, что говорит о стабильно растущем интересе к ней. Такие масштабные форумы являются значимыми вехами развития искусственного интеллекта в России и в мире».

За три дня на конференции выступили международно-признанные эксперты, среди которых Юрген Шмидхубер, директор Лаборатории Института исследований искусственного интеллекта Далле Молле — IDSIA; глава научного совета Института искусственного интеллекта (AIRI); Шукри Дабаги, старший вице-президент SAS, отвечающий за Азиатско-Тихоокеанский регион, Японию, Австралию, Россию, Ближний Восток и Африку; Сет Добрин, глобальный директор по ИИ компании IBM; Сомдеб Маджумдар, директор Лаборатории Intel по искусственному интеллекту; Стивен Бробст, главный директор по технологиям Teradata; Дэниел Чжоу, президент в регионе Евразия, Huawei; Александр Крайнов, директор по развитию технологий искусственного интеллекта, Яндекс; Гонзало Феррер, доцент, Сколтех и другие.