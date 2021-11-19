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Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 50% - оперштаб

15:00 19.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России превысил 50%. Полный цикл вакцинации от ковида в стране был проведен 58,7 млн раз, сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

"По состоянию на 19 ноября вакцинация первым компонентом проведена 66 400 393 раза, вакцинация полного цикла - 58 713 240 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 50,2%", - сообщили в штабе.

Уровень коллективного иммунитета в стране, по данным на 12 ноября, был 49%.

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