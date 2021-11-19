Минюст Грузии принял решение доставить Саакашвили в военный госпиталь города Гори

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство юстиции Грузии приняло решение доставить экс-президента республики Михаила Саакашвили, который находится в реанимационном отделении тюремной больницы, в военный госпиталь города Гори. Об этом в пятницу на брифинге заявил министр юстиции Рати Брегадзе.

"Министерство юстиции приняло решение доставить осужденного Михаила Саакашвили в военный госпиталь имени Георгия Абрамишвили", - сказал Брегадзе и отметил, что теперь власти ждут его согласия на транспортировку.