Отказ от программ бакалавриата и магистратуры в РФ не рассматривается - Фальков

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отказ от программ бакалавриата и магистратуры не рассматривается в России в краткосрочной перспективе. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в пятницу.

"Произойдет ли отказ от бакалавриата и магистратуры? Мы знаем все с вами плюсы и минусы, я не буду их повторять. Скажем так, в краткосрочной перспективе такого решения не готовится", - сообщил он в ходе встречи с преподавателями вузов РФ.