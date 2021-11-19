Журналист Сафронов отказался от нового предложения ФСБ о сделке со следствием - адвокат

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Советник главы Роскосмоса, бывший журналист "Коммерсанта" Иван Сафронов отказался от нового предложения ФСБ о сделке со следствием. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Иван Павлов, признанный в РФ иноагентом.

"Разумеется, Сафронов отказался от предложенной ему сделки со следствием. Расследование по делу не возобновлено, защита продолжает знакомиться с материалами дела", - отметил он.

Ранее Павлов сообщил, что ФСБ вновь предложила обвиняемому в госизмене Сафронову заключить сделку со следствием. Второй адвокат Сафронова Дмитрий Талантов отметил в беседе с ТАСС, что пока не знает о возможном предложении следователя ФСБ о новой сделке. "Если такое предложение и было озвучено, то юридически это можно сделать только через возобновление расследования дела Сафронова. Сейчас оно завершено, стороны, в том числе и я, знакомятся с материалами дела в соответствии со ст. 217 УПК РФ", - сказал Талантов. Летом защитники обвиняемого заявляли, что Сафронов твердо решил не идти на сделку со следствием и не будет давать показания, которые могли бы навредить ему.

Сафронов был задержан и арестован 7 июля 2020 года. В отношении него возбуждено дело о госизмене. Вину он не признает.