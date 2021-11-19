На внутреннем рынке ЕАЭС за пять лет устранено 80% барьеров - премьер Казахстана

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны - участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за пять лет устранили на внутреннем рынке объединения 80% существовавших барьеров. Об этом сообщил в пятницу премьер- министр Казахстана Аскар Мамин в ходе заседания Евразийского межправительственного совета.

"С 2016 года по сегодняшний день в рамках ЕАЭС устранено 80% барьеров, когда-либо существовавших на внутреннем рынке. Проведена масштабная работа по синхронизации условий торговли по целому ряду важнейших отраслей", - сказал он.

