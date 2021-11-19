На внутреннем рынке ЕАЭС за пять лет устранено 80% барьеров - премьер Казахстана
16:12 19.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны - участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за пять лет устранили на внутреннем рынке объединения 80% существовавших барьеров. Об этом сообщил в пятницу премьер- министр Казахстана Аскар Мамин в ходе заседания Евразийского межправительственного совета.
"С 2016 года по сегодняшний день в рамках ЕАЭС устранено 80% барьеров, когда-либо существовавших на внутреннем рынке. Проведена масштабная работа по синхронизации условий торговли по целому ряду важнейших отраслей", - сказал он.
НОВОСТИ
- 17:00 19.11.2021
- Американский журналист назвал возможную причину претензий к представителям русскоязычной диаспоры
- 16:32 19.11.2021
- Биологи открыли уникальные клетки мозга, вырабатывающие сверхбыстрые сигналы
- 16:00 19.11.2021
- Журналист Сафронов отказался от нового предложения ФСБ о сделке со следствием - адвокат
- 15:32 19.11.2021
- Отказ от программ бакалавриата и магистратуры в РФ не рассматривается - Фальков
- 15:12 19.11.2021
- Минюст Грузии принял решение доставить Саакашвили в военный госпиталь города Гори
- 15:00 19.11.2021
- Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 50% - оперштаб
- 14:32 19.11.2021
- Индия и Китай переживают тяжелый период в своих отношениях - глава индийского МИД
- 14:30 19.11.2021
- Трансляцию международной конференции Сбера AI Journey 2021 посмотрели более 50 млн раз
- 14:12 19.11.2021
- Четверо польских солдат получили ранения во время штурма границы мигрантами - погранохрана
- 14:00 19.11.2021
- Ученица третьего класса ложно сообщила о вооруженном нападении на московскую школу
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать