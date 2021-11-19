Биологи открыли уникальные клетки мозга, вырабатывающие сверхбыстрые сигналы

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Биологи обнаружили в коре мозга человека и певчих птиц особую группу клеток, которые вырабатывают сигналы в несколько десятков раз быстрее, чем это делают все остальные нейроны. Эти тельца помогают птицам заучивать новые песни, а людям - пользоваться орудиями труда, сообщила в пятницу пресс-служба Орегонского университета здоровья и науки (OHSU).

"Эти клетки критически важны для координации и исполнения самых сложных действий. Представьте себе пианистов - им приходится так быстро думать и действовать, что при исполнении музыкальных произведений они постоянно вынуждены опираться на те машинальные действия и движения, которые они отрабатывали во время обучения", - заявил профессор OHSU Клаудио Мелло, чьи слова приводит пресс- служба вуза.

Профессор Мелло и его коллеги совершили это открытие в ходе опытов, в рамках которых ученые пытались раскрыть механизмы, помогающие зебровым амадинам, небольшим певчим птицам из семейства вьюрковых ткачиков, заучивать новые мелодии. Подобные опыты, как считают многие ученые, критически важны для понимания того, как возник другой сложный способ общения с сородичами - человеческая речь.

Руководствуясь подобными соображениями, американские нейрофизиологи изучали то, какие сигналы вырабатывают клетки моторной коры птиц, предположительно задействованные при исполнении песен. Для этого ученые подключили электроды к нейронам этой части коры и проследили за их активностью.