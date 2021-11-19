Американский журналист назвал возможную причину претензий к представителям русскоязычной диаспоры

17:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Американский журналист назвал возможную причину обысков у представителей русскоязычной диаспоры в США. Претензии властей к Координационному совету организаций российских соотечественников (КСОРС) могут быть связаны с попыткой найти её источники финансирования.

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил журналист Грег Вайнер.

«Когда идёт «Бессмертный полк» в Вашингтоне, когда идут ленты [георгиевские — прим. ГМ], пилотки, ведь кто-то за это всё платит, это же стоит каких-то денег. Видимо, ФБР заинтересовал источник финансирований этой организации. Это вне всякого сомнения».

Координационный совет организаций российских соотечественников в США заявил, что приостанавливает работу на фоне расследования ФБР. Причиной этому стало продолжающееся на протяжении нескольких лет «беспрецедентное давление на представителей русскоязычной общины со стороны американских властей», сообщили в посольстве РФ.

