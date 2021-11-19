В Швецию поставлен из США первый из четырех зенитных ракетных комплексов Patriot

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Управление материального обеспечения Министерства обороны Швеции передало в четверг расквартированному в Халмстаде полку противовоздушной обороны первый из четырех американских зенитных ракетных комплексов Patriot, в состав которого входят пункт управления, многофункциональная радиолокационная станция, пусковые и силовые установки. Комплексы призваны увеличить дальность шведской ПВО и придать ей способность уничтожения баллистических ракет, сообщает газета "Дагенс нюхетер".

"Это важный день для всех нас, военных, а также для министерства обороны. Это не только защита армии с воздуха, но и часть нашей общей противовоздушной обороны", - отметил командующий шведской армией Карл Энгелбректсон.

Приобретение этих комплексов является на сегодняшний день самой крупной инвестицией Швеции в национальную оборону. Стоимость каждого из них оценивается примерно в 12 млрд крон (1,28 млрд долларов), включая дополнительное оборудование. Остальные три комплекса будут поставлены до 2025 года.

Они заменят ракетные системы Hawk, закупленные Швецией еще в 1963 году и до сих пор находящиеся на вооружении. Решение о закупке новой зенитной ракетной техники было принято парламентом в 2015 году. Выбор стоял между итальянско-французской системой Aster и американской Patriot.

Контракт на закупку был заключен в 2018 году. Поставка первого комплекса спустя всего три года является рекордной по сравнению с другими военно-техническими сделками.