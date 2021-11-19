В Швецию поставлен из США первый из четырех зенитных ракетных комплексов Patriot
17:12 19.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Управление материального обеспечения Министерства обороны Швеции передало в четверг расквартированному в Халмстаде полку противовоздушной обороны первый из четырех американских зенитных ракетных комплексов Patriot, в состав которого входят пункт управления, многофункциональная радиолокационная станция, пусковые и силовые установки. Комплексы призваны увеличить дальность шведской ПВО и придать ей способность уничтожения баллистических ракет, сообщает газета "Дагенс нюхетер".
"Это важный день для всех нас, военных, а также для министерства обороны. Это не только защита армии с воздуха, но и часть нашей общей противовоздушной обороны", - отметил командующий шведской армией Карл Энгелбректсон.
Приобретение этих комплексов является на сегодняшний день самой крупной инвестицией Швеции в национальную оборону. Стоимость каждого из них оценивается примерно в 12 млрд крон (1,28 млрд долларов), включая дополнительное оборудование. Остальные три комплекса будут поставлены до 2025 года.
Они заменят ракетные системы Hawk, закупленные Швецией еще в 1963 году и до сих пор находящиеся на вооружении. Решение о закупке новой зенитной ракетной техники было принято парламентом в 2015 году. Выбор стоял между итальянско-французской системой Aster и американской Patriot.
Контракт на закупку был заключен в 2018 году. Поставка первого комплекса спустя всего три года является рекордной по сравнению с другими военно-техническими сделками.
НОВОСТИ
- 18:29 19.11.2021
- Бельгия ужесточает ограничения, несмотря на 87%, получивших вакцину от COVID-19
- 18:24 19.11.2021
- Итоговое сочинение напишут 66 тысяч московских школьников
- 17:40 19.11.2021
- Президент Болгарии назвал Крым российским де-факто
- 17:00 19.11.2021
- Американский журналист назвал возможную причину претензий к представителям русскоязычной диаспоры
- 16:32 19.11.2021
- Биологи открыли уникальные клетки мозга, вырабатывающие сверхбыстрые сигналы
- 16:12 19.11.2021
- На внутреннем рынке ЕАЭС за пять лет устранено 80% барьеров - премьер Казахстана
- 16:00 19.11.2021
- Журналист Сафронов отказался от нового предложения ФСБ о сделке со следствием - адвокат
- 15:32 19.11.2021
- Отказ от программ бакалавриата и магистратуры в РФ не рассматривается - Фальков
- 15:12 19.11.2021
- Минюст Грузии принял решение доставить Саакашвили в военный госпиталь города Гори
- 15:00 19.11.2021
- Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 50% - оперштаб
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать