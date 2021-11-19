0
0
189
НОВОСТИ

В Швецию поставлен из США первый из четырех зенитных ракетных комплексов Patriot

17:12 19.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Управление материального обеспечения Министерства обороны Швеции передало в четверг расквартированному в Халмстаде полку противовоздушной обороны первый из четырех американских зенитных ракетных комплексов Patriot, в состав которого входят пункт управления, многофункциональная радиолокационная станция, пусковые и силовые установки. Комплексы призваны увеличить дальность шведской ПВО и придать ей способность уничтожения баллистических ракет, сообщает газета "Дагенс нюхетер".

"Это важный день для всех нас, военных, а также для министерства обороны. Это не только защита армии с воздуха, но и часть нашей общей противовоздушной обороны", - отметил командующий шведской армией Карл Энгелбректсон.

Приобретение этих комплексов является на сегодняшний день самой крупной инвестицией Швеции в национальную оборону. Стоимость каждого из них оценивается примерно в 12 млрд крон (1,28 млрд долларов), включая дополнительное оборудование. Остальные три комплекса будут поставлены до 2025 года.

Они заменят ракетные системы Hawk, закупленные Швецией еще в 1963 году и до сих пор находящиеся на вооружении. Решение о закупке новой зенитной ракетной техники было принято парламентом в 2015 году. Выбор стоял между итальянско-французской системой Aster и американской Patriot.

Контракт на закупку был заключен в 2018 году. Поставка первого комплекса спустя всего три года является рекордной по сравнению с другими военно-техническими сделками.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:29 19.11.2021
Бельгия ужесточает ограничения, несмотря на 87%, получивших вакцину от COVID-19
0
26
18:24 19.11.2021
Итоговое сочинение напишут 66 тысяч московских школьников
0
42
17:40 19.11.2021
Президент Болгарии назвал Крым российским де-факто
0
116
17:00 19.11.2021
Американский журналист назвал возможную причину претензий к представителям русскоязычной диаспоры
0
205
16:32 19.11.2021
Биологи открыли уникальные клетки мозга, вырабатывающие сверхбыстрые сигналы
0
231
16:12 19.11.2021
На внутреннем рынке ЕАЭС за пять лет устранено 80% барьеров - премьер Казахстана
0
201
16:00 19.11.2021
Журналист Сафронов отказался от нового предложения ФСБ о сделке со следствием - адвокат
0
252
15:32 19.11.2021
Отказ от программ бакалавриата и магистратуры в РФ не рассматривается - Фальков
0
261
15:12 19.11.2021
Минюст Грузии принял решение доставить Саакашвили в военный госпиталь города Гори
0
304
15:00 19.11.2021
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 50% - оперштаб
0
285

Возврат к списку