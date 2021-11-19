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Президент Болгарии назвал Крым российским де-факто

17:40 19.11.2021 Источник: Эхо Москвы

Президент Болгарии назвал Крым де-факто частью России. Глава государства Румен Радев, который возглавляет Болгарию с 2017 года и в данный момент участвует в предвыборной президентской гонке, во время дебатов сказал, что Москва не может быть врагом. По его словам, болгары считают Россию своей освободительницей. На вопрос другого кандидата в президенты Анастаса Герджикова о том, в территорию какой страны входит Крым, Радев сказал, что сейчас он российский. При этом его оппонент уверяет обратном, называя полуостров аннексированной территорией Украины.

В Киеве в ответ на высказывание президента пригласили в МИД болгарского посла. Слова о принадлежности Крыма России украинская сторона назвала некорректными и не способствующими хорошим межгосударственным отношениям. Среди прочего мнение Радева, как добавили в МИДе, расходится с официальной позицией Софии, которая поддерживает территориальную целостность Украины.

Как добавили в украинском МИДе, болгарский посол пояснил, что страна продолжает считать Крым оккупированной украинской территорией.  Эхо Москвы

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