0
0
27
НОВОСТИ

Итоговое сочинение напишут 66 тысяч московских школьников

18:24 19.11.2021

В московском Департаменте образования и науки сообщили, что на итоговое сочинение - изложение записались 66 тысяч выпускников школ, от его результата напрямую зависит допуск к государственной итоговой аттестации (ГИА).

В сообщении пресс-службы Департамента образования и науки сообщается о том, что высокие баллы «будут учитываться при поступлении в вузы как индивидуальное достижение абитуриента».

Темами пяти итоговых сочинений для выпускников московских школ выбраны:
«Цивилизация и технологии – спасение, вызов или трагедия?», «Человек путешествующий: дорога в жизни человека», «Книга (музыка, спектакль, фильм) про меня», «Преступление и наказание – вечная тема», и «“Кому на Руси жить хорошо?” – вопрос гражданина». Информация о темах опубликована на сайте Федерального института педагогических измерений, но точные темы будут объявлены за 15 минут до начала итогового сочинения.

Выпускники одиннадцатых классов в случае неудовлетворительного результата написания сочинения смогут написать его повторно 2 февраля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:29 19.11.2021
Бельгия ужесточает ограничения, несмотря на 87%, получивших вакцину от COVID-19
0
26
17:40 19.11.2021
Президент Болгарии назвал Крым российским де-факто
0
116
17:12 19.11.2021
В Швецию поставлен из США первый из четырех зенитных ракетных комплексов Patriot
0
196
17:00 19.11.2021
Американский журналист назвал возможную причину претензий к представителям русскоязычной диаспоры
0
205
16:32 19.11.2021
Биологи открыли уникальные клетки мозга, вырабатывающие сверхбыстрые сигналы
0
231
16:12 19.11.2021
На внутреннем рынке ЕАЭС за пять лет устранено 80% барьеров - премьер Казахстана
0
201
16:00 19.11.2021
Журналист Сафронов отказался от нового предложения ФСБ о сделке со следствием - адвокат
0
252
15:32 19.11.2021
Отказ от программ бакалавриата и магистратуры в РФ не рассматривается - Фальков
0
261
15:12 19.11.2021
Минюст Грузии принял решение доставить Саакашвили в военный госпиталь города Гори
0
304
15:00 19.11.2021
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 50% - оперштаб
0
285

Возврат к списку