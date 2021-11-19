Итоговое сочинение напишут 66 тысяч московских школьников
18:24 19.11.2021
В московском Департаменте образования и науки сообщили, что на итоговое сочинение - изложение записались 66 тысяч выпускников школ, от его результата напрямую зависит допуск к государственной итоговой аттестации (ГИА).
В сообщении пресс-службы Департамента образования и науки сообщается о том, что высокие баллы «будут учитываться при поступлении в вузы как индивидуальное достижение абитуриента».
Темами пяти итоговых сочинений для выпускников московских школ выбраны:
«Цивилизация и технологии – спасение, вызов или трагедия?», «Человек путешествующий: дорога в жизни человека», «Книга (музыка, спектакль, фильм) про меня», «Преступление и наказание – вечная тема», и «“Кому на Руси жить хорошо?” – вопрос гражданина». Информация о темах опубликована на сайте Федерального института педагогических измерений, но точные темы будут объявлены за 15 минут до начала итогового сочинения.
Выпускники одиннадцатых классов в случае неудовлетворительного результата написания сочинения смогут написать его повторно 2 февраля.
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