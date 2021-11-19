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Бельгия ужесточает ограничения, несмотря на 87%, получивших вакцину от COVID-19

18:29 19.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Бельгии вновь поэтапно ужесточают антиковидные меры, несмотря на вакцинацию двумя дозами 87% взрослого населения страны. С начала октября в стране фиксируется устойчивый и быстрый рост числа новых случаев заражения COVID-19, в пятницу правительство страны сообщило, что за последнюю неделю в Бельгии с населением в 11 млн человек фиксируется в среднем 11 200 новых случаев заражения в день.

Эти цифры сопоставимы с пиковыми периодами первой, наиболее тяжелой, волны пандемии, однако уровень госпитализации и количество смертельных исходов — в разы ниже, хотя оба показателя также растут. В среднем за последнюю неделю ежедневно здесь попадают в больницы около 250 человек, фиксируется порядка 30 смертельных случаев.

«Вакцины продолжает демонстрировать свою эффективность, радикально снижая количество смертельных случаев и тяжелых форм болезни. Они вдвойне важны сейчас, осенью, когда распространяется обычный грипп, и втройне — для лиц, имеющих уязвимость к вирусу, в частности людей преклонного возраста», — отметил в беседе с корр. ТАСС вирусолог Леон Мелле.

«Увы, вакцинированные люди не перестают быть переносчиком болезни. Таким образом, изначальный призыв [правительства королевства] к вакцинации для скорейшего возвращения к нормальной жизни оказался неудачным — у многих людей он вызвал ощущение, что вакцина делает их неуязвимыми для болезни и освобождает от необходимости носить маски и соблюдать другие барьерные правила», — добавил он.

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