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НОВОСТИ

Европейцы в целом поддерживают "ковидные" паспорта - опрос

18:45 19.11.2021 Источник: Интерфакс

Согласно опросу YouGov, COVID-пропуска пользуются значительной поддержкой по всей Европе, поскольку четвертая волна пандемии коронавируса вынуждает все большее число стран вводить более жесткие ограничения для людей, которые не вакцинировались полностью, сообщает в пятницу The Guardian.

Во Франции 57% опрошенных считают, что пропуска эффективны, в Германии - 59%, в Италии - 62%, в Испании - 64%, а в Польше - 45%, отмечает The Guardian.

За пределами ЕС - в США и Австралии - 51% и 69% респондентов соответственно поддерживают введение COVID-пропусков для посещения крупных общественных мероприятиях и для путешествия в их родные страны. Поддержка COVID-пропусков была ниже в случае посещения баров, ресторанов и поездок в общественном транспорте.

В то же время большинство опрошенных людей разочарованы действиями правительства в отношении борьбы с пандемией и в общем ограничениями в рамках борьбы с COVID-19.

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