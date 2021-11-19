Лукашенко не исключил, что белорусские военные могли помогать некоторым мигрантам попасть в Польшу
19:25 19.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Думаю, что такое вполне возможно. Мы славяне, у нас есть сердца. Нашим военным известно, что мигранты направляются в Германию. Может быть, кто-то им помог. Я не буду с этим разбираться», — сказал Лукашенко, отрывок из интервью с которым был в пятницу вечером опубликован на сайте Би-би-си.При этом белорусский лидер вновь повторил, что власти его страны не организовывали миграционный кризис с целью оказать давление на Евросоюз.
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