Адвокат Саакашвили рассказал, когда его клиент прекратит голодовку
20:25 19.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Он (Саакашвили — прим. ТАСС) готов перейти в горийский госпиталь и прекратить голодовку сразу же после перевода», — сказал Гварамия, добавив, что Саакашвили переведут в пятницу.
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