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НОВОСТИ

Адвокат Саакашвили рассказал, когда его клиент прекратит голодовку

20:25 19.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили готов прекратить голодовку сразу же после того, как его переведут из тюремной больницы в военный госпиталь города Гори. Об этом в пятницу сообщил журналистам адвокат Ника Гварамия после встречи с бывшим грузинским лидером.

«Он (Саакашвили — прим. ТАСС) готов перейти в горийский госпиталь и прекратить голодовку сразу же после перевода», — сказал Гварамия, добавив, что Саакашвили переведут в пятницу.

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