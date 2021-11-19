Адвокат Саакашвили рассказал, когда его клиент прекратит голодовку

20:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили готов прекратить голодовку сразу же после того, как его переведут из тюремной больницы в военный госпиталь города Гори. Об этом в пятницу сообщил журналистам адвокат Ника Гварамия после встречи с бывшим грузинским лидером.

«Он (Саакашвили — прим. ТАСС) готов перейти в горийский госпиталь и прекратить голодовку сразу же после перевода», — сказал Гварамия, добавив, что Саакашвили переведут в пятницу.