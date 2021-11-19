Власти Украины открыли сайт с рассекреченными данными об аварии на Чернобыльской АЭС

21:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Интернет-сайт с рассекреченными данными об аварии на Чернобыльской АЭС появился на Украине. Об этом сообщил в пятницу офис главы государства.

«Над проектом работала команда из более чем двухсот специалистов: от историков до радиологов. На сайте представлены рассекреченные документы и научные исследования, которые помогают разобраться в причинах трагических событий и разрушить распространенные мифы о Чернобыле», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на сайте chornobyljourney.org можно пройти виртуальную экскурсию над так называемым городом-призраком Припятью, РЛС «Дуга», а также над заброшенными селами зоны отчуждения.