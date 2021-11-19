Пашинян и Алиев договорились установить прямую линию связи на уровне министров обороны

23:03 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились установить прямую линию связи на уровне министров обороны для предотвращения инцидентов вокруг Нагорного Карабаха. Об этом говорится в заявлении Евросовета, распространенном в пятницу в Брюсселе по итогам телефонных переговоров главы Евросовета Шарля Мишеля с лидерами двух стран.

«В ходе телефонных переговоров лидеры Армении и Азербайджана договорились установить прямую линию связи на уровне министров обороны, что послужит механизмом предотвращения инцидентов», — отмечается в заявлении.