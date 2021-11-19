Пашинян и Алиев договорились установить прямую линию связи на уровне министров обороны
23:03 19.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В ходе телефонных переговоров лидеры Армении и Азербайджана договорились установить прямую линию связи на уровне министров обороны, что послужит механизмом предотвращения инцидентов», — отмечается в заявлении.
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