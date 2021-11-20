Стимулом для нового этапа развития сельского хозяйства в РФ станет потепление - эксперт
09:20 20.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Мы ожидаем, что глобальные климатические изменения и резкая разбалансировка климата приведут к тому, что большое количество традиционных мест производства высококачественных продуктов питания попадет в зону климатических изменений. Это выгодно для России в долгосрочном плане: у нас развивается Северный морской путь, увеличатся объемы пахотных земель, резко вырастет стоимость сельскохозяйственных культур", - сказал Песков.
1 ноября правительство утвердило Стратегию социально- экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. В рамках целевого сценария предполагается, что к 2050 году парниковые выбросы будут сокращены на 60% от уровня 2019 года и на 80% от уровня 1990 года, такие показатели можно обеспечить одновременно с ростом экономики. Дальнейшая реализация стратегии позволит России достичь углеродной нейтральности к 2060 году.
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