Стимулом для нового этапа развития сельского хозяйства в РФ станет потепление - эксперт

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Климатические изменения могут принести выгоду России за счет нового ландшафта сельскохозяйственных территорий, который станет стимулом для расширения пахотных земель в стране и увеличит стоимость продукции на рынке. Такое мнение в субботу ТАСС высказал спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.



"Мы ожидаем, что глобальные климатические изменения и резкая разбалансировка климата приведут к тому, что большое количество традиционных мест производства высококачественных продуктов питания попадет в зону климатических изменений. Это выгодно для России в долгосрочном плане: у нас развивается Северный морской путь, увеличатся объемы пахотных земель, резко вырастет стоимость сельскохозяйственных культур", - сказал Песков.



1 ноября правительство утвердило Стратегию социально- экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. В рамках целевого сценария предполагается, что к 2050 году парниковые выбросы будут сокращены на 60% от уровня 2019 года и на 80% от уровня 1990 года, такие показатели можно обеспечить одновременно с ростом экономики. Дальнейшая реализация стратегии позволит России достичь углеродной нейтральности к 2060 году.



