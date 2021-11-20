В случае враждебных действий против Украины сенатор предложил ввести санкции против РФ

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси) предложил поправку к проекту оборонного бюджета на следующий финансовый год (начался 1 октября), предполагающую введение различных новых санкций против России в случае враждебных действий с ее стороны в отношении Украины. Об этом сообщается в пятницу на сайте Конгресса.



Согласно тексту поправки, "новые значимые санкции следует ввести в случае, если правительство РФ будет осуществлять военную эскалацию или другие враждебные операции против Украины". Менендес настаивает на том, что президенту США нужно будет каждые 15 дней оценивать, имеет ли место "значительная эскалация военных действий" против Украины по сравнению с положением дел до 1 ноября 2021 года. Если администрация США сочтет, что такие события происходят, она должна будет в течение 30 дней ввести ряд антироссийских рестрикций.



Сенатор предлагает вводить санкции против высшего российского руководства, включая главу государства, министров, военных. Менендес также настаивает на необходимости рестрикций против Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Промсвязьбанка, газопровода "Северный поток - 2", других российских структур и предприятий, а также суверенного долга страны. Кроме того, сенатор предлагает при указанном развитии событий предоставить дополнительную военную помощь Украине.

