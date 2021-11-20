Самым популярным ж/д направлением россиян на новогодние праздники стал Петербург - Туту.ру

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Маршрут Москва - Санкт- Петербург стал самым популярным ж/д направлением среди россиян на новогодние праздники, подсчитали в аналитическом центре сервиса поездок и путешествий Туту.ру (копия исследования имеется в распоряжении ТАСС). Доля этого направления в 2021 году составила 10%.



"Больше всего путешествий на поезде запланировано по направлению Москва - Санкт-Петербург. Для путешествия между двумя столицами оформляется каждый десятый билет. Средний чек сейчас вернулся к допандемийному уровню и составляет 2 424 рубля за билет в одну сторону", - говорится в исследовании.



На втором месте по популярности направление Москва - Казань, доля которого составляет 2,2%. Средний чек - 2 991 рубль в одну сторону, что на 6% выше, чем в допандемийном 2019 году. Следующий по востребованности маршрут - Москва - Нижний Новгород. За ж/д билет по этому направлению платят в среднем 1 379 рублей в одну сторону (+28% к 2019 году).



Также в топ-10 самых популярных внутренних ж/д направлений из Москвы на новогодние праздники вошли маршруты до Петрозаводска, Саратова, Котласа, Брянска, Ростова-на-Дону, Ярославля и Белгорода.



