Самым популярным ж/д направлением россиян на новогодние праздники стал Петербург - Туту.ру
09:40 20.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Больше всего путешествий на поезде запланировано по направлению Москва - Санкт-Петербург. Для путешествия между двумя столицами оформляется каждый десятый билет. Средний чек сейчас вернулся к допандемийному уровню и составляет 2 424 рубля за билет в одну сторону", - говорится в исследовании.
На втором месте по популярности направление Москва - Казань, доля которого составляет 2,2%. Средний чек - 2 991 рубль в одну сторону, что на 6% выше, чем в допандемийном 2019 году. Следующий по востребованности маршрут - Москва - Нижний Новгород. За ж/д билет по этому направлению платят в среднем 1 379 рублей в одну сторону (+28% к 2019 году).
Также в топ-10 самых популярных внутренних ж/д направлений из Москвы на новогодние праздники вошли маршруты до Петрозаводска, Саратова, Котласа, Брянска, Ростова-на-Дону, Ярославля и Белгорода.
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