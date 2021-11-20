В Московском регионе из-за усиления ветра в субботу объявлен желтый уровень опасности
10:10 20.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами 15-20 м/с будет действовать в Москве с 10:00 субботы до 04:00 воскресенья, в Подмосковье - с 09:00 субботы до 05:00 воскресенья. Из-за мокрого снега период предупреждения в Московском регионе продлится с 03:00 до 21:00 субботы. Из-за налипания мокрого снега желтый уровень погодной опасности объявлен с 03:00 до 23:00 в Москве, а также из-за снега и гололедицы - с 03:00 до 21:00 в Московской области.
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