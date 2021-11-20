С начала 2021 года ущерб от преступлений в РФ превысил 724 млрд рублей - МВД
10:30 20.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Ущерб от преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 724,3 млрд рублей, что на 66,4% больше аналогичного показателя прошлого года. Основная часть ущерба (94,3%) приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа", - говорится в материалах.
По данным МВД, на 5,8% увеличилось по сравнению с январем - октябрем прошлого года число преступлений экономической направленности, выявленных правоохранительными органами. Всего выявлено 101,7 тыс. преступлений данной категории. "Материальный ущерб от указанных преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 577,7 млрд рублей", - говорится в материалах ведомства. При этом тяжкие и особо тяжкие преступления в общем числе выявленных преступлений экономической направленности составили 62,6%.
Всего в России за десять месяцев зарегистрировано 1 705,8 тыс. преступлений, что на 1,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост регистрируемых преступлений отмечен в 29 регионах РФ, снижение - в 56.
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