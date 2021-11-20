В военный госпиталь Гори доставили экс-президента Грузии Саакашвили - СМИ
10:20 20.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Автомобили покинули тюремную больницу около часа назад. Бывшего президента в пути сопровождали его лечащий врач Николоз Кипшидзе, мать Гиули Аласания, медики тюремной больницы, а также адвокаты Дмитрий Садзаглишвили и Ника Гварамия.
Ситуация у госпиталя спокойная. Периметр здания оцеплен полицией. На данный момент адвокаты и лечащий врач ждут разрешения, чтобы попасть к Саакашвили и ознакомиться с условиями его содержания.
В пятницу адвокат Саакашвили Гварамия сообщил, что бывший лидер дал согласие на перевод в военный госпиталь и прекратит голодовку, которую он объявил после ареста более месяца назад, когда его туда доставят.
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