В военный госпиталь Гори доставили экс-президента Грузии Саакашвили - СМИ

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в ночь на субботу перевезли из тюремной больницы в районе Глдани на окраине Тбилиси в военный госпиталь города Гори. Кадры передвижения автоколонны с реанимобилем в прямом эфире транслировал грузинский телеканал "ТВ Пирвели".



Автомобили покинули тюремную больницу около часа назад. Бывшего президента в пути сопровождали его лечащий врач Николоз Кипшидзе, мать Гиули Аласания, медики тюремной больницы, а также адвокаты Дмитрий Садзаглишвили и Ника Гварамия.



Ситуация у госпиталя спокойная. Периметр здания оцеплен полицией. На данный момент адвокаты и лечащий врач ждут разрешения, чтобы попасть к Саакашвили и ознакомиться с условиями его содержания.



В пятницу адвокат Саакашвили Гварамия сообщил, что бывший лидер дал согласие на перевод в военный госпиталь и прекратит голодовку, которую он объявил после ареста более месяца назад, когда его туда доставят.



