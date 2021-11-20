С 21 ноября по 8 декабря в небе над Москвой будет видно МКС

11:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители Москвы смогут наблюдать в темное время суток пролет Международной космической станции с 21 ноября по 8 декабря. Об этом сообщил космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров в субботу.



"На большей части России и в странах ближнего зарубежья 21 ноября наступает очередной сезон вечерних пролетов Международной космической станции", - написал Шкаплеров на своей странице в "Инстаграме".



Согласно представленному графику, пролеты над Москвой начнутся с воскресенья и завершатся 8 декабря.



"По яркости Международная космическая станция может соперничать даже с Юпитером и Венерой, а ее быстрое движение по небосводу с запада на восток обращает на себя внимание наблюдателей", - отметил космонавт.



Шкаплеров отметил, что с помощью телескопа разглядеть МКС сложно. А невооруженным взглядом иногда очень хорошо. Чтобы увидеть станцию, нужно наблюдать за южным небосклоном.



