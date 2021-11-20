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НОВОСТИ

Для стабилизации цен Япония может разрешить продажу нефти из резервов

11:50 20.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Японии приступили к обсуждению конкретных мер по выпуску на рынок нефтяных запасов из стратегического резерва с целью стабилизации цен на этот вид сырья. Об этом со ссылкой на правительственные источники сообщила в субботу газета "Никкэй".

Законодательство Японии предусматривает использование резервных запасов нефти в случае недостатка поставок из-за глобальных проблем на рынке или стихийного бедствия. Так правительство поступало после землетрясения и цунами 2011 года на северо-востоке Японии и во время войны в Персидском заливе в 1991 году.

Однако в этот раз власти не планируют воспользоваться этой лазейкой и ищут другие более гибкие способы вывода запасов на рынок. По данным Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, на конец сентября в десяти государственных и частных хранилищах на территории страны находилось 74,25 млн килолитров нефти. Они могут обеспечить потребности страны в течение 235 дней.

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