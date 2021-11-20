В следующем году РФ может произвести 2 млрд доз вакцин от коронавируса - Мантуров

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в следующем году сможет выйти на объем выпуска 2 млрд доз вакцин от коронавируса в год, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1".



"У нас запас, мы уже поставляем на экспорт эту продукцию и имеем возможность на следующий год выйти на объем производства в 2 млрд", - сказал он. Это позволяют сделать мощности внутри страны, пояснили ТАСС в Минпромторге РФ.



Мантуров сообщил, что сейчас введено в гражданский оборот более 100 млн комплектов вакцин. "Это и двухкомпонентный "Спутник V", и "Лайт" ("Спутник лайт" - прим. ТАСС), и другие вакцины, которые в России зарегистрированы. И до конца года будет произведено всего 300 млн доз", - добавил он.



Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции: "Спутник V" и "Спутник лайт" Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная Центром имени Чумакова РАН. Препараты "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак" - двухкомпонентные, "Спутник лайт" - однокомпонентная.



