С начала года в РФ погибли около 20 тыс. человек в результате преступлений - МВД
13:10 20.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В результате преступных посягательств погибло 19,8 тыс. человек, здоровью 27,5 тыс. человек причинен тяжкий вред. На сельскую местность приходится 37,5% погибших (7,4 тыс. человек), на города и поселки городского типа - 67,8% лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред (18,6 тыс. человек)", - говорится в материалах.
По данным МВД, четыре из пяти преступлений регистрируются в городах, поселках городского типа (всего 1,4 млн), почти пятая часть - в сельской местности, где зарегистрировано 318,5 тыс. преступлений, что на 4,8% меньше, чем за январь - октябрь 2020 года.
Всего в России за десять месяцев зарегистрировано 1 705,8 тыс. преступлений, что на 1,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост регистрируемых преступлений отмечен в 29 регионах РФ, снижение - в 56.
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