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На демонстрации в Роттердаме полиция открыла предупредительный огонь - СМИ

13:20 20.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Демонстрация в Роттердаме против коронавирусных ограничений привела к беспорядкам, в ходе которых полиция была вынуждена открыть предупредительный огонь и использовать водометы для разгона толпы. Об этом сообщила в пятницу Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК).

По данным канала, сотни протестующих бросали камнями в полицейских и запускали в их сторону фейерверки, выкрикивая лозунг "Свобода!". В ответ правоохранительные органы были вынуждены открыть предупредительный огонь и использовать водометы для разгона демонстрантов. Как минимум одна полицейская машина была сожжена и одна - повреждена. Во время тушения пожарные также были забросаны различными объектами, в том числе камнями.

"В настоящее время над городом кружит полицейский вертолет, - информирует НТК. - Железнодорожное движение на центральном вокзале приостановлено. По всему городу наблюдается большое количество полицейских машин".

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