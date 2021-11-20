Смерть Гаркалина невосполнимая утрата для российского театра и кино - Мишустин

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью актера театра и кино Валерия Гаркалина. Телеграмма опубликована в субботу на сайте правительства.



"Утрата для российского театра и кино такого характерного и харизматичного актера невосполнима. Яркий, многогранный и талантливый человек, Валерий Борисович вписал множество страниц в историю отечественного кинематографа и театра", - приводятся в телеграмме слова Мишустина.



Глава кабмина отметил талант Гаркалина как актера и педагога. "Его роли в комедии заставляли миллионы людей смеяться до слез и восхищаться гением этого удивительного актера, - говорится в телеграмме. - Он щедро делился своими знаниями и опытом со студентами, начинающими актерами, многие годы преподавая в ведущих театральных вузах страны. Частицы безграничного таланта и очень доброй души навсегда останутся с его учениками".



