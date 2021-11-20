Смерть Гаркалина невосполнимая утрата для российского театра и кино - Мишустин
14:20 20.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Утрата для российского театра и кино такого характерного и харизматичного актера невосполнима. Яркий, многогранный и талантливый человек, Валерий Борисович вписал множество страниц в историю отечественного кинематографа и театра", - приводятся в телеграмме слова Мишустина.
Глава кабмина отметил талант Гаркалина как актера и педагога. "Его роли в комедии заставляли миллионы людей смеяться до слез и восхищаться гением этого удивительного актера, - говорится в телеграмме. - Он щедро делился своими знаниями и опытом со студентами, начинающими актерами, многие годы преподавая в ведущих театральных вузах страны. Частицы безграничного таланта и очень доброй души навсегда останутся с его учениками".
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