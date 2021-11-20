Госгранты будут присуждать за успехи в патриотическом воспитании молодежи - указ президента
16:20 20.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Так, согласно документу, перечень заслуг, за которые могут присуждаться госнаграды, пополнили "социально- экономическое и технологическое развитие Российской Федерации, <...> духовно-нравственное и гражданско- патриотическое воспитание детей и молодежи".
В частности, военные образовательные организации и учебные заведения МВД России теперь могут быть удостоены госнаград за значительные достижения не только в подготовке квалифицированных кадров, но и в "воспитании молодежи в духе патриотизма, уважения к истории и традициям Российской Федерации, готовности к выполнению задач в интересах обеспечения обороны и безопасности личности, общества и государства".
При этом военно-медицинские организации и лечебные заведения МВД могут награждаться за заслуги "в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военных действии и в других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни".
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