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На акции протеста против обязательной вакцинации в Вене вышли несколько десятков тысяч человек

18:40 20.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Массовые акции протеста проходят в субботу в Вене против локдауна для всех и плана австрийского правительства ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 с февраля 2022 года. Демонстрации сторонников добровольного решения о вакцинации от коронавируса в центре города собрали несколько десятков тысяч человек, передает корр. ТАСС.

Австрийцы вышли на улицы целыми семьями с детьми. В руках протестующие держат национальные флаги Австрии и транспаранты с лозунгами против принуждения к обязательной вакцинации, за свободное решение граждан в этом вопросе. На многих баннерах можно увидеть лозунг: "Мое тело, мое здоровье, мое решение", "Свобода для всех, нет принуждению к вакцинации".

Как сообщил корр. ТАСС один из организаторов протестов, демонстрация в Вене собрала несколько десятков тысяч человек. При этом ожидалось участие порядка 50 тысяч демонстрантов. Участники мирного митинга рассказали, что вышли бороться за свое право самостоятельно принимать решение о прививке. "Я выступаю за свободу выбора. Я привита, но считаю, что люди должны делать этот выбор самостоятельно, без давления сверху", - отметила активистка Тереза.

Демонстрация проходит мирно. Люди поют песни и скандируют лозунги против правительства Австрии.

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