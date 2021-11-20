В ДТП на западе Москвы погиб президент Федерации автоспорта Дагестана

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Федерации автомобильного и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов - второй погибший в результате ДТП на Кутузовском проспекте на западе Москвы. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.



"В автомобиле БМВ вместе с Саидом Губденским находился президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов. Несмотря на все усилия врачей спасти его не удалось, он также умер от полученных травм", - сказал собеседник агентства.



Днем в субботу на Кутузовском проспекте столкнулись три машины - БМВ, "Вольво" и "Мерседес". В результате на месте происшествия погиб водитель БМВ, позже стало известно, что также в больнице умер пассажир, находившийся с ним в машине.



По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, за рулем БМВ находился блогер Саид Губденский. Он снимал видео по автомобильной тематике. У него 494 тыс. подписчиков в Инстаграме. Причинами столкновения, предварительно, стало превышение скорости и избыточные перестроения - "игра в шашки". По данным столичной ГИБДД, причиной аварии стал выезд на полосу встречного движения автомобиля БМВ.



