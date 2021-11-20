Выступая против коронавирусных ограничений, на улицы Лондона вышли тысячи человек - СМИ
19:55 20.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как подчеркнуло издание, акции в Лондоне являются частью так называемой Всемирной демонстрации против коронавирусных ограничений, которые проходят в выходные дни в 160 городах в разных странах.
В Великобритании в настоящее время отменены практически все ограничения по коронавирусу, за исключением необходимости носить медицинские маски в общественном транспорте и регулярного тестирования на COVID-19 в школах. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон ранее утверждал, что правительство верит в успех программы вакцинации при борьбе с пандемией, высокие темпы которой минувшим летом и позволили отказаться от коронавирусных мер. По этой причине премьер указал на важность получения дополнительной бустерной дозы, призванной укрепить иммунитет в условиях наступающих холодов.
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