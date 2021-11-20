Выступая против коронавирусных ограничений, на улицы Лондона вышли тысячи человек - СМИ

19:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько тысяч человек приняли участие в субботу в протестных акциях против коронавирусных ограничений в центре Лондона. Как сообщила газета "Дейли экспресс", демонстранты выступают против вакцинации детей, ковид-паспортов и обязательного тестирования на наличие инфекции у представителей различных профессий.



Как подчеркнуло издание, акции в Лондоне являются частью так называемой Всемирной демонстрации против коронавирусных ограничений, которые проходят в выходные дни в 160 городах в разных странах.



В Великобритании в настоящее время отменены практически все ограничения по коронавирусу, за исключением необходимости носить медицинские маски в общественном транспорте и регулярного тестирования на COVID-19 в школах. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон ранее утверждал, что правительство верит в успех программы вакцинации при борьбе с пандемией, высокие темпы которой минувшим летом и позволили отказаться от коронавирусных мер. По этой причине премьер указал на важность получения дополнительной бустерной дозы, призванной укрепить иммунитет в условиях наступающих холодов.



