Для разгона манифестантов парижская полиция использовала слезоточивый газ - СМИ
20:10 20.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его данным, стычка между полицейскими и демонстрантами произошла во второй половине дня в 13-м округе Парижа недалеко от площади Италии, где собрались от 1 до 2 тыс. сторонников движения.
Ранее сообщалось, что в ходе одной из акций "желтых жилетов" были задержаны два человека за оскорбление представителей власти.
Движение "желтых жилетов" возникло во Франции в середине ноября 2018 года в знак протеста против роста цен и налогов. В дальнейшем требования манифестантов оказались направленными против институтов государственной власти, которые они обвиняли в неэффективном управлении страной и недостаточных мерах по борьбе с бедностью.
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