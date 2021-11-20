Спикер Сената Польши получил посылку с угрозами и взрывчаткой
20:20 20.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"На мое имя в Сенат пришла посылка - письмо с угрозой смерти и взрывчатое вещество. Посылку приняли ответственные службы. Надеюсь, они смогут быстро поймать виновного", - написал Гродзкий.
Как подчеркивается в сообщении информационной службы Сената, посылка проходила обычную систему проверки после поступления в парламент, в результате которой выяснилось, что она содержит "угрозы в адрес спикера Сената Польши и неопределенную субстанцию".
Посылка была передана Государственной службе охраны, которая подтвердила, что в посылке находилось взрывчатое вещество.
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