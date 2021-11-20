Спикер Сената Польши получил посылку с угрозами и взрывчаткой

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер верхней палаты (Сената) парламента Польши Томаш Гродзкий получил посылку, которая содержала письмо с угрозами и взрывчатые вещества. Об этом парламентарий сообщил в субботу в своем "Твиттере".



"На мое имя в Сенат пришла посылка - письмо с угрозой смерти и взрывчатое вещество. Посылку приняли ответственные службы. Надеюсь, они смогут быстро поймать виновного", - написал Гродзкий.



Как подчеркивается в сообщении информационной службы Сената, посылка проходила обычную систему проверки после поступления в парламент, в результате которой выяснилось, что она содержит "угрозы в адрес спикера Сената Польши и неопределенную субстанцию".



Посылка была передана Государственной службе охраны, которая подтвердила, что в посылке находилось взрывчатое вещество.



