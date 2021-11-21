Патриарх Кирилл назвал Россию лидером свободного мира

09:00

Патриарх Кирилл в день своего 75-летия, 20 ноября, в эфире телеканала "Россия 1" назвал наше государство лидером свободного мира.





"Россия — внимательно послушайте! — лидер свободного мира, - заявил глава РПЦ. - Мы действительно свободная страна. Это реальный факт. Представляю, какая будет реакция с разных сторон на эти мои слова, но я могу доказать, что Россия сегодня — действительно лидер свободного мира. Мы свободны от самых мощных влияний извне, мы развиваемся своим собственным путем, и дай Бог, чтобы этот путь был успешным. Россия может служить примером для других. Хотя у нас много проблем, но эти проблемы решаемы. У нас нет сейчас никакой острой темы, вокруг которой сталкивались бы общественные интересы и разворачивались глубинные, непримиримые противоречия. Считаю, что это милость Божия. А существующее разномыслие — нормальное разномыслие, не разрушающее основы человеческой жизни, государственного бытия, духовной жизни".





В тот же день патриарх обратился с церковной кафедры со словами благодарности к президенту РФ."Конечно, не могу не поблагодарить и власть предержащую, нашего президента Владимира Владимировича Путина за то, что именно в годы его правления произошли и происходят такие добрые перемены, в том числе в жизни нашей церкви, потому что общий климат в стране, несомненно, влияет на состояние церковной жизни", - сказал глава РПЦ.





Редакция НГ-Религий