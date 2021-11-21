В "Хамас" признали получение денег от Ирана

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава политбюро контролирующего сектор Газа Исламского движения сопротивления (ХАМАС) Исмаил Хания признал факт получения финансовой и военно-технической помощи от Ирана. Такое заявление он сделал в субботу в интервью спутниковому телеканалу «Аль-Акса».

«Наши отношения с Ираном являются стратегическими и составляют очень важную опору проекта сопротивления, — сказал он. — Не секрет, что Иран оказывает политическую, материальную, военную и техническую поддержку сопротивлению в Палестине».