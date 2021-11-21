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Пасмурную погоду и +2С прогнозируют синоптики в Москве 21 ноября

09:33 21.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода, небольшие осадки, местами гололедица и до плюс 2 градусов ожидаются в воскресенье в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от нуля до 2 градусов тепла. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до минус 2 градусов.

Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 733 мм ртутного столба.

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