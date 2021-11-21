Пасмурную погоду и +2С прогнозируют синоптики в Москве 21 ноября
09:33 21.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Днем в столице будет от нуля до 2 градусов тепла. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до минус 2 градусов.
Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 733 мм ртутного столба.
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