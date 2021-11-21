Китай решил понизить дипломатические отношения с Литвой

09:36 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Китая приняло решение понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенных в делах. Как сообщило в воскресенье Центральное телевидение Китая, это мера вызвана открытием представительства Тайваня в Литве.

Как отмечается в заявлении, КНР рассматривает открытие представительства Тайваня в Литве как нарушение принципа одного Китая и его территориальной целостности, а также как вмешательство в свои внутренние дела. «Китай выражает в этой связи острое недовольство и решительный протест и принял решение понизить китайско-литовские дипломатические отношения до уровня поверенных в делах», — приводит телеканал заявление официального представителя МИД КНР.