Данные университета Хопкинса о заражении и смертях от COVID-19 в мире на 21 ноября, 2021

09:40 Источник: Интерфакс

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья выросло до 257 млн 183 тыс. 50, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончался 5 млн 146 тыс. 541 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия. Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 47 млн 701 тыс. 788 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 771 тыс. 13.