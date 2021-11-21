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Данные о заражении COVID-19 в России на 21 ноября, 2021

11:10 21.11.2021 Источник: Интерфакс

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 36 тыс. 970 случаев, умерли за сутки 1 тыс. 252 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 36 970 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 463 (6,7%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

В Москве в воскресенье, сообщает оперативный штаб, 3 тыс. 438 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 496, в Московской области - 1 тыс. 909.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 1 тыс. 252 пациента, что на два случая ниже, чем количество зарегистрированных летальных исходов, которые фиксировались в пятницу и субботу - 1 тыс. 254, это максимальное значение за пандемию. Больше всего смертей в Москве - 97, в Петербурге - 74, в Краснодарском крае - 69.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 9 млн 331 тыс. 158 случаев коронавирусной инфекции, 264 тыс. 095 умерших и 8 млн 024 тыс. 930 выписанных, в том числе 32 тыс. 504 выписаны за последние сутки, из них 6 тыс. 081 выздоровевший приходится на Москву.

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