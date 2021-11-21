Данные о заражении COVID-19 в России на 21 ноября, 2021
11:10 21.11.2021 Источник: Интерфакс
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 36 970 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 463 (6,7%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
В Москве в воскресенье, сообщает оперативный штаб, 3 тыс. 438 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 496, в Московской области - 1 тыс. 909.
За минувшие сутки от коронавируса умерли 1 тыс. 252 пациента, что на два случая ниже, чем количество зарегистрированных летальных исходов, которые фиксировались в пятницу и субботу - 1 тыс. 254, это максимальное значение за пандемию. Больше всего смертей в Москве - 97, в Петербурге - 74, в Краснодарском крае - 69.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 9 млн 331 тыс. 158 случаев коронавирусной инфекции, 264 тыс. 095 умерших и 8 млн 024 тыс. 930 выписанных, в том числе 32 тыс. 504 выписаны за последние сутки, из них 6 тыс. 081 выздоровевший приходится на Москву.
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