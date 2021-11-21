Власти Польши рассматривают возможность закрытия границы с Белоруссией

12:02 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша рассматривает возможность серьезных санкций против Белоруссии, включая закрытие границы, транзитных и торговых переходов. Об этом заявил в воскресенье премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на совместной пресс-конференции с главой эстонского правительства Каей Каллас.

«Мы рассматриваем шаги в виде все более серьезных экономических санкций, включая закрытие польско-белорусской границы со стороны Польши», — сказал он, подчеркнув, что все будет зависеть от действий белорусских властей. «Мы хотим дать [президенту Белоруссии Александру] Лукашенко шанс отступить», — добавил Моравецкий.

«Мы готовы закрывать новые переходы, транзитные и торговые переходы, чтобы оказать давление», — указал он.