Валерия Гаркалина похоронят на Миусском кладбище в Москве
13:10 21.11.2021 Источник: Интерфакс
"23 ноября пройдёт прощание с Валерием Гаркалиным (...) В 15:00 отпевание и захоронение на Миусском кладбище", - сказал собеседник агентства. С 11:00 до 13:00 пройдёт гражданская панихида в Учебном театре ГИТИС.
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