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Валерия Гаркалина похоронят на Миусском кладбище в Москве

13:10 21.11.2021 Источник: Интерфакс

Народного артиста РФ Валерия Гаркалина похоронят на Миусском кладбище в Москве 23 ноября, сообщили "Интерфаксу" в ГИТИСе.

"23 ноября пройдёт прощание с Валерием Гаркалиным (...) В 15:00 отпевание и захоронение на Миусском кладбище", - сказал собеседник агентства. С 11:00 до 13:00 пройдёт гражданская панихида в Учебном театре ГИТИС.

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