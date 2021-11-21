13:10 Источник: Интерфакс

Народного артиста РФ Валерия Гаркалина похоронят на Миусском кладбище в Москве 23 ноября, сообщили "Интерфаксу" в ГИТИСе.

"23 ноября пройдёт прощание с Валерием Гаркалиным (...) В 15:00 отпевание и захоронение на Миусском кладбище", - сказал собеседник агентства. С 11:00 до 13:00 пройдёт гражданская панихида в Учебном театре ГИТИС.