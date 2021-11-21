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НОВОСТИ

МИД России занимается "основательной подготовкой" встречи Путина и Байдена - Рябков

14:31 21.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена требует основательной подготовки, которая сейчас идет. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин», отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.

«Но для того, чтобы контакт состоялся — требуется его основательная подготовка, чем мы и занимаемся», — сказал он.

Точная дата, в которую могла бы состояться новая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, пока не определена. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин», отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

«Точной даты пока нет», — сказал представитель Кремля.

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