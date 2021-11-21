МИД России занимается "основательной подготовкой" встречи Путина и Байдена - Рябков
14:31 21.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Но для того, чтобы контакт состоялся — требуется его основательная подготовка, чем мы и занимаемся», — сказал он.
Точная дата, в которую могла бы состояться новая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, пока не определена. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин», отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.
«Точной даты пока нет», — сказал представитель Кремля.
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