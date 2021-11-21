Рябков рассказал, почему МИД РФ опубликовал переписку с МИД Франции и Германии
14:35 21.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Причина в том, что коллеги в Берлине и в Париже преднамеренно передергивают то, что составляет суть нашей позиции. Коллеги, к сожалению, ведут двойную игру», — сказал замминистра, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина о причинах публикации дипломатической переписки МИД РФ.
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