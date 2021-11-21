Рябков рассказал, почему МИД РФ опубликовал переписку с МИД Франции и Германии

14:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Берлин и Париж ведут двойную игру и намеренно передергивают российскую позицию по теме Украины, это стало причиной обнародования Москвой переписки министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом о возможности проведения министерской встречи в нормандском формате. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Причина в том, что коллеги в Берлине и в Париже преднамеренно передергивают то, что составляет суть нашей позиции. Коллеги, к сожалению, ведут двойную игру», — сказал замминистра, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина о причинах публикации дипломатической переписки МИД РФ.