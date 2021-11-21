Патриарх Кирилл готов договариваться с украинскими "раскольниками"

16:02 Источник: Интерфакс

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл надеется на преодоление церковного раскола на Украине, рассчитывает, что путем диалога эта проблема может быть разрешена.





"Расколы всегда, конечно, в какой-то момент преодолеваются. Если под этими расколами нет вероучительных расхождений. Вот сохрани Бог, чтобы та часть православных Украины, которая отделилась от матери-церкви и вошла в раскол, не дай Бог, чтобы помрачилось их догматическое богословское сознание. Вот тогда надежды будут потеряны", - сказал глава Русской православной церкви в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" (телеканал "Россия 1", ВГТРК) Павлу Зарубину.







При этом патриарх подчеркнул: "Но пока этого нет, остается надежда на то, что и по милости Божьей, и усилиями церковных служителей можно будет и в диалог вступить в какой-то момент, и о чем-то договариваться".