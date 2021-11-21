Патриарх Кирилл готов договариваться с украинскими "раскольниками"
16:02 21.11.2021 Источник: Интерфакс
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл надеется на преодоление церковного раскола на Украине, рассчитывает, что путем диалога эта проблема может быть разрешена.
"Расколы всегда, конечно, в какой-то момент преодолеваются. Если под этими расколами нет вероучительных расхождений. Вот сохрани Бог, чтобы та часть православных Украины, которая отделилась от матери-церкви и вошла в раскол, не дай Бог, чтобы помрачилось их догматическое богословское сознание. Вот тогда надежды будут потеряны", - сказал глава Русской православной церкви в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" (телеканал "Россия 1", ВГТРК) Павлу Зарубину.
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