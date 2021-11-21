В Брюсселе проходит марш протеста против ковижных ограничений

16:25 Источник: Интерфакс

Тысячи жителей Брюсселя вышли на акцию протеста против усиления ограничений, направленных на сдерживание распространения COVID-19, сообщает в воскресенье Associated Press.

Акция протеста проходит в формате марша, демонстранты идут под лозунгом "Вместе за свободу". Они также выступают против обязательной вакцинации. Марш проходит мирно, он должен завершиться у штаб-квартиры ЕС.