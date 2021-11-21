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НОВОСТИ

В Брюсселе проходит марш протеста против ковижных ограничений

16:25 21.11.2021 Источник: Интерфакс

Тысячи жителей Брюсселя вышли на акцию протеста против усиления ограничений, направленных на сдерживание распространения COVID-19, сообщает в воскресенье Associated Press.

Акция протеста проходит в формате марша, демонстранты идут под лозунгом "Вместе за свободу". Они также выступают против обязательной вакцинации. Марш проходит мирно, он должен завершиться у штаб-квартиры ЕС.

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