Франция продолжит добиваться от Австралии выполнения условий разрыва контракта на подлодки

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разрыв Австралией контракта на создание французских подлодок в пользу сотрудничества с США и Великобританией должен быть оформлен по правилам, и Париж будет добиваться от Канберры компенсации. Об этом заявил министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая в эфире телеканала «Эль-се-и» в воскресенье.

«История с субмаринами — для меня она не закончена, — подчеркнул министр. — Контракты [с Францией] разорваны, это очевидно. Я немного беспокоюсь за австралийцев. Мы будем работать над тем, чтобы в конечном счете получить компенсацию, чтобы условия разрыва контракта полностью соблюдались».

Глава французской дипломатии выразил мнение, что «австралийцы, возможно, потеряли больше, чем они думают». По его словам, соглашение AUKUS между Австралией, Великобританией и США по обмену информацией о военно-морских ядерных силовых установках — это проект проекта, результаты которого нельзя предсказать.