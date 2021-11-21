Франция продолжит добиваться от Австралии выполнения условий разрыва контракта на подлодки
17:00 21.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«История с субмаринами — для меня она не закончена, — подчеркнул министр. — Контракты [с Францией] разорваны, это очевидно. Я немного беспокоюсь за австралийцев. Мы будем работать над тем, чтобы в конечном счете получить компенсацию, чтобы условия разрыва контракта полностью соблюдались».
Глава французской дипломатии выразил мнение, что «австралийцы, возможно, потеряли больше, чем они думают». По его словам, соглашение AUKUS между Австралией, Великобританией и США по обмену информацией о военно-морских ядерных силовых установках — это проект проекта, результаты которого нельзя предсказать.
НОВОСТИ
- 17:21 21.11.2021
- Совбез РФ фиксирует рост потоков мигрантов, следующих через Россию в Европу
- 16:25 21.11.2021
- В Брюсселе проходит марш протеста против ковидных ограничений
- 16:02 21.11.2021
- Патриарх Кирилл готов договариваться с украинскими "раскольниками"
- 14:35 21.11.2021
- Рябков рассказал, почему МИД РФ опубликовал переписку с МИД Франции и Германии
- 14:31 21.11.2021
- МИД России занимается "основательной подготовкой" встречи Путина и Байдена - Рябков
- 13:10 21.11.2021
- Валерия Гаркалина похоронят на Миусском кладбище в Москве
- 12:02 21.11.2021
- Власти Польши рассматривают возможность закрытия границы с Белоруссией
- 11:10 21.11.2021
- Данные о заражении COVID-19 в России на 21 ноября, 2021
- 10:00 21.11.2021
- Число мигрантов на московских стройках сократилось более чем в два раза - Собянин
- 09:40 21.11.2021
- Данные университета Хопкинса о заражении и смертях от COVID-19 в мире на 21 ноября, 2021
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать