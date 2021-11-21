Совбез РФ фиксирует рост потоков мигрантов, следующих через Россию в Европу
17:21 21.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Наметилась тенденция увеличения потоков выходцев из стран Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии, использующих нашу страну в качестве транзитной, для того чтобы попасть в страны Евросоюза в поисках лучших условий жизни», — заявил в интервью «Российской газете» заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.
Он отметил, что в условиях пандемии «по-прежнему остается актуальной проблема незаконной миграции иностранных граждан». «Их основную часть составляют граждане центральноазиатских республик, Украины и Молдавии, которые едут в Россию на заработки», — указал Гребенкин.
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